İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava - Son Dakika
BBC

İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava

24.11.2020 18:12
İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava, System.String[]

Mohamed Ramadan, Dubai'deki bir partide çekilen fotoğraflar nedeniyle "Mısır halkına hakaretle" suçlanıyor.

Dubai'deki bir partide iki ünlü İsrailli ile fotoğraf çektiren meşhur Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan gelecek hafta ülkesinde mahkemeye çıkacak.

Bir avukat, İsrail hükümetinin internette paylaşmasının ardından çok sayıda Arap'ın kınadığı fotoğrafları çektiren Mohamed Ramadan'a "Mısır halkına hakaret" suçlamasıyla dava açtı.

Mısır Sanatçılar Birliği de Ramadan'ın üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. 32 yaşındaki şarkıcı ise, birlikte fotoğraf çektirdiği İsrailli ünlülerin tabiyetini bilmediğinde ısrar etti.

Mısır ve İsrail, 1979'daki barış anlaşmasına kadar beş kez savaştı. Ancak iki ülkenin ilişkileri hala dönem dönem gerginleşiyor.

Son aylarda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzaladı. Sudan da aynısını yapacağını açıkladı.

Cumartesi günü İsrail devletinin resmi Facebook ve Twitter sayfalarında Ramadan'ın, Dubai'deki bir barda İsrailli şarkıcı Omer Adam'a sarılırken gösteren fotoğrafı yayımlanmıştı.

BAE'li bir gazetecinin çektiği belirtilen fotoğrafın altında "Sanat daima bizi bir araya getirir" yazıldı.

Bir başka paylaşımda da Ramadan, İsrailli futbolcu Diaa Saba ile birlikteydi.

Partinin yayımlanan kısa bir videosunda da, insanların Yahudi halk şarkısı Hava Nagila eşliğinde dans ettikleri görülüyordu.

'İhanetle' suçlanıyor

Fotoğraflar sosyal medyada öfke yaratırken, birçok kişi Ramadan'ı Filistinliler'e "ihanetle" suçladı. "Mohamed Ramadan bir Siyonisttir" etiketi de Twitter'da trend olan başlıklar arasına girdi.

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bakri, "Güney Mısırlı sanatçı Mohamed Ramadan, Siyonist bir şarkıcıya sarılıyor ve böylece hakiki Arap dinleyicilerini kaybediyor. Büyük kayıp" dedi.

Daha sonra Ramadan'a seslenen Bakri, "Topraklarından sürülmüş, toprakları işgal edilmiş ve kutsalları kirletilmiş bir Arap nüfusu olduğunu bilmiyor muydun?" diye sordu.

'Hangi ülkeden olduklarını sormuyorum'

Ramadan ise eleştirileri Twitter'daki paylaşımıyla reddetti ve eleştirilerin "başarısına ve popülerliğine engel olmak için" yapıldığını savundu.

Ramadan "Kendileri söylemedikçe, benimle fotoğraf çektiren kimseye hangi ülkeden olduklarını sormuyorum" dedi.

Ramadan ayrıca, Dubai'de aynı ortamda bir Filistinli adamla çekilen videosunu paylaştı ve "Kardeş Filistin halkına selamlarımla" yazdı.

Ramadan'ın savunmasına karşın, avukat Tarık Mahmud dava açtı. Davanın ilk duruşması Kahire'de 19 Aralık'ta yapılacak.

Ramadan'ın rol alması beklenen bir pembe dizi projesinin de iptal edildiği bildirildi.

İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava

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Son Dakika Dünya İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava - Son Dakika Dünya

BBC

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