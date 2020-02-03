ISS'de VR ile eğitim dönemi başladı - Son Dakika
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ISS'de VR ile eğitim dönemi başladı

6 saat önce

Tesis hizmetleri şirketleri ISS, dünyanın en büyük hizmet sağlayıcısı olma vizyonundan hareketle, çalışanlarının eğitimine yatırım yapmaya devam ediyor.

ISS'de VR ile eğitim dönemi başladı, System.String[]

Tesis hizmetleri şirketleri ISS, dünyanın en büyük hizmet sağlayıcısı olma vizyonundan hareketle, çalışanlarının eğitimine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, eğitim materyalleri arasına sanal gerçeklik teknolojisini (VR) ekledi.


Danimarkalı tesis hizmetleri şirketi ISS, hem gelişen teknolojiye, hem de saha çalışanlarının da dahil olduğu jenerasyonla uyumlu iletişim kurabilmek için eğitim materyalleri arasına sanal gerçeklik teknolojisini (VR) aldı. Şirket, bu yeni sistem ile eğitimlerden alınan bilgilerin kalıcılığının artmasını, çalışanlarının gelişime ihtiyaç duyan alanlarının tespitini ve raporlanmasını, yeni jenerasyonun eğitim bağlılığını artırabilmeyi ve eğitim verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını amaçlıyor.


Sanal gerçeklik teknolojisini nasıl uygulanıyor?


Yapılan şirket açıklamasına göre ISS'te sanal gerçeklik teknolojisinin içine hizmet verilen tüm alanların, kullanılan ekipmanların ve kişisel koruyucu donanımların üç boyutlu çizimleri eklenerek, çalışanların kendilerini her gün görev yaptıkları alanlarda hissetmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra hazırlanan eğitim senaryosu, oyunlaştırma tekniği kullanılarak simülasyon haline getiriliyor.


Sanal gerçeklik teknolojisi farklı bir yönüyle de kullanılıyor. Hizmete özel kritik kontrol noktaları simülasyonun arka planına kodlanarak, personelin eğitimi alması sağlanırken aynı zamanda gelişim ihtiyacı duyulan alanlar da tespit ediliyor.


Sanal gerçeklik teknolojisi (VR) nedir?


Sanal gerçeklik, bireylerin ortamda olma hissini yaşadıkları, bilgisayar kaynaklı üç boyutlu ortam olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar bu teknoloji ile çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dahil edilip, buraya girdikleri andan itibaren tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı yerde olma hissini yaşıyorlar. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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