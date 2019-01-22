ISS Proser'den 2018'De % 35 Büyüme % 25 Yeni İstihdam

Türkiye'nin önde gelen güvenlik şirketlerinden ISS Proser 2018 yılını yüzde 35 organik büyümeyle kapattı. Ülkemizin en fazla istihdam yaratan kuruluşlarından ISS Türkiye'ye bağlı olan ISS Proser, 2018 başında 6.400 kişilik personelini 8.000'e çıkararak işsizlikle mücadelede üstüne düşeni yapmanın gururunu yaşıyor.

Yirmi yedi yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü ve deneyimli güvenlik firmaları arasında yer alan ISS Proser 2018 yılını, geçtiğimiz yılbaşında konmuş olan bütün hedefleri aşarak tamamladı. 6.400 kişilik güvenlik personelini 8.000'e çıkaran, hizmet verdiği proje sayısını ise 630'a yükselten şirket, ulusal ekonomideki zorlu sürece karşın elde ettiği yüzde 35 organik büyümeyle göz doldurdu.

ISS Proser Genel Müdürü Atilla Aydemir, bu başarılara Türkiye'nin en kalabalık havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen'in yanı sıra 40'tan fazla tanınmış alışveriş merkezi, prestijli plaza, site, liman ve fabrikalardaki başarılı operasyonla eriştiklerini kaydetti. Aydemir 2018 yılının sonu itibarıyla Mercedes-Benz Genel Müdürlüğü ile Hadımköy ve Aksaray fabrikalarını da portföylerine katarak başarılarını perçinlediklerini ifade etti.

Atilla Aydemir "Türkiye için 2018'in son çeyreği zordu. Ekonomik verilerin belirsizliği, artan enflasyon ve özellikle asgari ücretin yüzde 26,02 oranında artması, Eylül 2018'de hazırladığımız bütçeler için zorlayıcı etkenlerdi. Ancak biz bu tip makroekonomik değişikliklere hazırlıklıyız. ISS Türkiye'nin güçlü temellere oturmuş, sektör döviz borcu bulunmayan, güçlü müşteriler ve tedarikçilerle çalışan, ülkemizin lider hizmet firması olması bu zorlukları atlatarak hedeflerimizin üstüne çıkmamızı sağladı" dedi.

Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösteren şirket, fiziksel güvenlik hizmeti haricinde devreye aldığı "ISS Proser Güvenlik 4.0" konseptini Mercedes-Benz projelerinde de uygulayacak. Bu konsept, teknolojik ekipmanların ilave edilmesi ile entegre hale getirilen güvenlik çözümlerini, binaların tasarım aşamasından başlayarak risk analizi yapılmasını ve ihtiyaçları tam karşılayan, daha az maliyetli güvenlik çözümlerin sunulmasını kapsıyor.

Ayrıca denetim ve eğitim gibi konularda şirketin destek departmanları tarafından takip edilen ortalama başarı puanlarında da tüm bölgelerde geçen seneye göre yüzde 30 oranında ciddi artışlar sağlandı ve yüzde 85 başarı ortalaması geçildi. Denetim ve Drill sayıları ise ikiye katlanarak tüm projeler için 40.000 adet denetime ulaştı. ISS Proser online müşteri anketlerine katılan 145 müşterinin 110'undan 10 tam puan, kalan 35 müşteriden ise 8-9 puan almayı başardı. Şirket 4.000 çalışanın katıldığı personel memnuniyeti anketinde de 10 üzerinden 8,8 puan aldı.

Atilla Aydemir ISS Proser'in 2018 yılında ciddi bir yenilenme sürecinden geçtiğini ve güvenlik sektörünün her alanında fark yarattığını vurgulayarak 2019'da entegre güvenlik hizmeti araçlarını geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Negatif piyasa koşullarına karşın 2019'da da yüzde 25 büyümeyi öngördüklerini söyleyen Aydemir, 2018'deki büyümenin en önemli nedeninin İç Anadolu Bölgesi'ne ağırlık vermelerinden kaynaklandığını, bu yıl bu bölgeye Trakya ve Karadeniz bölgesini ekleyeceklerini ifade etti.