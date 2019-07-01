Son Dakika Haberleri: ISS Türkiye engelli çalışma arkadaşlarıyla piknikte buluştu
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ISS Türkiye engelli çalışma arkadaşlarıyla piknikte buluştu

57 dakika önce

ISS Türkiye, bu yıl da geleneksel "Engelli Personelimizle Engelsiz Piknik" etkinliği ile başarılı ve keyifli bir organizasyona imza attı.

ISS Türkiye engelli çalışma arkadaşlarıyla piknikte buluştu, System.String[]

Tam bir festival havasında gerçekleşen piknik, 850'den fazla ISS engelli çalışanının katılımıyla renklenirken, kurulan birbirinden farklı stantlar da yoğun ilgi gördü.

Ülkemizin genel anlamda olduğu gibi engelli kadrosu yönünden de en geniş istihdam ağına sahip olan ISS Türkiye, geleneksel "Engelli Personelimizle Engelsiz Piknik" organizasyonunu gerçekleştirdi. 850'ye yakın çalışanın bir araya geldiği piknik, birbirinden farklı etkinliklerle ISS ailesinin ruhunu tam anlamıyla yansıttı. Pikniğe icra kurulu da katılarak bu keyifli organizasyonda yer aldılar.

ISS Türkiye'nin sabah saatlerinde başlayan "Engelli Personelimizle Engelsiz Piknik" etkinliği akşam saatlerine kadar sürdü. Hint kınasıyla dövme, karikatür çizimi gibi stantlar, farklılık arayanların tercihi oldu. Bunun yanı sıra eğlenceye lezzet katmak isteyenler patlamış mısır ve dondurma stantlarına rağbet gösterirken, müzik de piknikte geniş yer edindi. Katılımcılar bando eşliğinde çalınan şarkılarla keyifli anlar geçirdiler.

ISS Türkiye CEO'su Cavit Habib, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada ISS'in engelli ruhuna verdiği önemin her geçen sene daha da artarak sürdüğüne dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin istihdamında söz sahibi olan kurumlardan biri olarak "Engelliler için engelsiz hayat" anlayışının da üzerinde durmaya ısrarla devam edeceklerinin altını çizdi. ISS'in kurumsal aile ruhunu her detayında taşıyan pikniğin geleneksel hediye çekilişi ise yine Cavit Habib ile Engin Üstel tarafından yapıldı.

Toplu fotoğraf çekimi, dilek balonlarının uçurulması ve unutulmaz anılarla pikniğin 2019 ayağı sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
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