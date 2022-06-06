ISS'ye rakip: Çin'in kendi uzay istasyonu için geri sayım başladı

Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülke uzay çalışmalarına yoğunlaştı. Üç kişilik mürettebat, Tiangong uzay istasyonunu inşa etmek için gönderildi. Shenzhou-14 ekibi olarak da bilinen mürettebat, istasyon inşası için çalışmaları hızlandıracak.

Çin, Tiangong uzay istasyonu için vites artırdı

CNN haberina göre ekip, Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Tianhe(Göklerin Uyumu) mürettebat modülüne ulaşan ekip, çalışmalara başladı.

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Gönderilen ekip, Çin'in Tiangong'u tamamlamak için önemli bir role sahip. 6 aylık çalışma için görevlendirilen astronotlar, gelecek ay ilk laborotuvar modülünü aktif edecek. Tiangong uzay istasyonunda iki önemli laboratuvar modülü bulunuyor. İkinci modülün ise Ekim 2022'de aktif edileceği tahmin ediliyor.

Çin yaptığı açıklamada, herhangi bir aksilik çıkmazsa istasyon inşasının yıl sonuna kadar bitirileceğini duyurdu. Çin, Tiangong'da aktif edilecek modüller ile mikro yerçekimi ve yaşam bilimi araştırmaları gerçekleştirecek.

Shenzhou-9 görevi sırasında yaklaşık on yıl önce uzaya çıkan ilk Çinli kadın olan Liu Yang, Shenzhou-14 görevinde de yer aldı. Tiangong uzay istasyonu, tamamlandığında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaklaşık beşte biri büyüklüğünde olacak.

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