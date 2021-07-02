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Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da - Son Dakika

Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da

02.07.2021 11:14
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da, System.String[]

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı." - SİVAS

Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da

Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da - Son Dakika Spor


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