Son Dakika Haberleri: Issf Yeni Başkanını Seçti

Issf Yeni Başkanını Seçti

59 dakika önce

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), yeni yönetim kurulu başkanını seçti.

Issf Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), yeni yönetim kurulu başkanını seçti.

ISSF'nin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, yönetim kurulu başkanlığına, görevinden istifa eden Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in yerine Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal seçildi.

Burada konuşan yeni Başkan Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, görevi süresince yaptığı çalışmalardan dolayı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'e teşekkür etti.

Federasyonun hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve geleceği için bir planlama yapılması gerektiğini ifade eden Faysal, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla rekabet sahasına daha güçlü ve iyi yetişmiş yıldızlar çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Faysal'ın, 2019-2021 yılları arasında görev yapması bekleniyor.

Turki Al Şeyh, birkaç ay önce ISSF Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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