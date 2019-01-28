Son Dakika Haberleri: İSSİAD'dan Vali Canbolat'a Ziyaret…

İSSİAD'dan Vali Canbolat'a Ziyaret…

51 dakika önce

İstanbul Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Altınöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ettiler.

İSSİAD'dan Vali Canbolat'a Ziyaret…, System.String[]

Vali Canbolat'a Bursa'daki görevinde başarı dileklerini ileten İSSİAD Heyeti çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundular.

Ziyarette konuşan İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, " Yaklaşık 3 yıl önce Derneğimizi kurduk, amacımız İstanbul Caddesi'ni Bursa'nın Maslak'ı yapmak, sonuç olarak İstanbul yönünden gelen misafirlerimize güzel Bursa'mızın hoş yüzünü göstermek. Bu arada aksayan T-2 hattı, İstanbul Caddesi'ndeki esnafın canını burnuna getirdi, yonca yaprağı olarak vaad edilen 4 köprülüğü kavşağın inşaatında da sözler tutulmadı, üst geçitlerin çok hızlı bir şekilde bitirilmesi artık bir zaruret oldu. Son olarak, Sayın Valim İstanbul Caddesi ile bir raporumuzu ilk fırsatta zat-ı alinize takdim edeceğiz" dedi.

İstanbul Caddesi'nin Bursa'nın yeni yüzü olduğunu sözlerine ekleyen İSSİAD Başkanı Altınöz, " Başta Büyükşehir ve Osmangazi Belediyelerimiz olmak üzere, Bürokratlarımız İSSİAD ve Akademik odalarımızın katkılarıyla, gözleri kamaştıracak bir İstanbul Caddesine kavuşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

İSSİAD Heyeti'nin ziyaretinden memnun olduğunu dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "İSSİAD'ın ziyaretinden ve iyi dileklerini sunmalarından dolayı mutlu oldum, İstanbul Caddesi ile alakalı bana sunacağınız raporunuzu beklerim, bir hususun altını çizmek istiyorum, mevcut durumun iyileştirilmesi için başta sanayileşme ve nüfus göçü için rasyonel önlemler alınmadığı takdir, Bursa yaşanmaz hale gelecektir, yılların ihmali olduğunu görmekteyim. İlk fırsatta iade-i ziyarette de bulunacağız" dedi.

Ziyaretin sonunda İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a kendi yazdığı 'Cesur Yürekler" isimli kitabını ve İSSİAD'ın özel olarak hazırlanmış İznik işi tabağını da hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: Bültenler

Maslak, Bursa, İstanbul Caddesi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:00:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSSİAD'dan Vali Canbolat'a Ziyaret…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]