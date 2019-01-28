İSSİAD'dan Vali Canbolat'a Ziyaret…

Vali Canbolat'a Bursa'daki görevinde başarı dileklerini ileten İSSİAD Heyeti çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundular.

Ziyarette konuşan İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, " Yaklaşık 3 yıl önce Derneğimizi kurduk, amacımız İstanbul Caddesi'ni Bursa'nın Maslak'ı yapmak, sonuç olarak İstanbul yönünden gelen misafirlerimize güzel Bursa'mızın hoş yüzünü göstermek. Bu arada aksayan T-2 hattı, İstanbul Caddesi'ndeki esnafın canını burnuna getirdi, yonca yaprağı olarak vaad edilen 4 köprülüğü kavşağın inşaatında da sözler tutulmadı, üst geçitlerin çok hızlı bir şekilde bitirilmesi artık bir zaruret oldu. Son olarak, Sayın Valim İstanbul Caddesi ile bir raporumuzu ilk fırsatta zat-ı alinize takdim edeceğiz" dedi.

İstanbul Caddesi'nin Bursa'nın yeni yüzü olduğunu sözlerine ekleyen İSSİAD Başkanı Altınöz, " Başta Büyükşehir ve Osmangazi Belediyelerimiz olmak üzere, Bürokratlarımız İSSİAD ve Akademik odalarımızın katkılarıyla, gözleri kamaştıracak bir İstanbul Caddesine kavuşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

İSSİAD Heyeti'nin ziyaretinden memnun olduğunu dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "İSSİAD'ın ziyaretinden ve iyi dileklerini sunmalarından dolayı mutlu oldum, İstanbul Caddesi ile alakalı bana sunacağınız raporunuzu beklerim, bir hususun altını çizmek istiyorum, mevcut durumun iyileştirilmesi için başta sanayileşme ve nüfus göçü için rasyonel önlemler alınmadığı takdir, Bursa yaşanmaz hale gelecektir, yılların ihmali olduğunu görmekteyim. İlk fırsatta iade-i ziyarette de bulunacağız" dedi.

Ziyaretin sonunda İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a kendi yazdığı 'Cesur Yürekler" isimli kitabını ve İSSİAD'ın özel olarak hazırlanmış İznik işi tabağını da hediye etti.