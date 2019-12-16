"Issız Adam" filminin Yunan versiyonunun galası Atina'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Issız Adam' filminin Yunan versiyonunun galası Atina'da yapıldı - Son Dakika

"Issız Adam" filminin Yunan versiyonunun galası Atina'da yapıldı

6 saat önce

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Issız Adam" filminin Yunan versiyonu "Sonsuza Dek"in galası, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Issız Adam" filminin Yunan versiyonu "Sonsuza Dek"in galası, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

Yönetmen Irmak ve film yapımcısı Mustafa Oğuz da başkentteki galaya katıldı.

Başrollerinde Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın oynadığı 2008 yapımı "Issız Adam" filmi, Atina sokaklarında yeniden çekildi. Film yurt dışında yeniden çekilen ilk Türk filmi oldu.

Yiannis Papadakos'un yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Yiannis Tsimitselis ve Katerina Geronikolou'nun paylaştığı uyarlama film, 1 Ocak 2020'de Yunanistan'da vizyona girecek.

Çağan Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bir Türk filminin yurt dışında yeniden çekildiğini söyledi.

Irmak, "Heyecanlıyım, çünkü ilk defa bir Türk filmi yurt dışında yeniden çekiliyor. Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum. Başrol oyuncularıyla tanıştım. Hepsi en az benim ilk filmi çektiğim andaki kadar heyecanlı. Ben de heyecanla bekliyorum. Ne yaptıklarını çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Issız Adam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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