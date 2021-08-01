Üye Girişi
İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi - Son Dakika

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

01.08.2021 10:17

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: "Pandemiden dolayı işten ayrıldım.

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu:

"Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum"

TRABZON - Rizeli Aksu ailesi üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken baba Gençağa Aksu, pandemiden dolayı işten ayrıldığını şu an için çocuk baktığını söyledi. Rize'den Trabzon'a gelerek özel bir hastanede sezaryanla üçüz bebek sahibi olan Gençağa ve Asena Aksu çifti, çok mutlu olduklarını belirterek Allah herkese böyle mutluluk nasip etmesini dilediler.

Şu an işsiz olduğunu ve çocuk baktığını belirten baba Gençağa Aksu, üçüz evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çocukların rızkını inşallah Allah'ın vereceğini söyledi. Üçüz bebeklerin kendileri için sürpriz olduğunu kaydeden baba Aksu, " İki yıllık evliyiz. Üçüz beklemiyorduk, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah olmayanlara da versin. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum. Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Yapacak bir şey yok. Rize'den geliyoruz, çocuk bakıyorum. Çocuklarım 34 haftada doğdular. Çevremizden bize, bunları nasıl bakacaksınız diye soruyorlar. Şu an alışma sürecindeyiz. Bakıyoruz, Allah inşallah rızkını verir" diye konuştu.

Anne Asena Aksu'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok istiyordum, Allah da isteyene veriyormuş. Allah herkese bol, bol, üçer, üçer versin. Doğumum sezaryanla oldu. Bebeklerim 34 hafta olarak dünyaya geldiler bir ay küvezde kaldılar. Çocuklarımızı sağ salim elimize aldık. İkisi erkek, biri kız. Çocuklarımın ismi Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşım" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Adnan Aslan'da doğumun sıra dışı bir doğum olduğunu kaydederek, "Sıra dışı doğumlarımız devam ediyor. Rizeli aile, anne 26 yaşında. Annenin ikinci gebeliği. Bebekler 34 haftalık olarak yaklaşık 6 hafta kadar önce sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin 1 tanesi kız, bin 350 gram, erkekler ise bin 500- bin 600 gram civarındaydı. İkisi akciğer yetmezliği ile doğdu, birinin klinik durumu daha iyi idi. Takipler neticesinde bebekleri ailesine sağlıklı bir şekilde teslim ettik. Kendilerine bir takım önerilerde bulunduk ve çocuklarına kavuştular son derece mutlu bir ortam oldu. Onlarda çok mutlu bizde çok mutlu olduk. Benim bu zamana kadar rastladığım ikinci üçüz gebelik. Tüp bebeklerde daha sık görülüyor. Diğer vakamız 40 yaşında idi bu anne ise 26 yaşında. İlk gebeliği düşük, ikinci gebeliği normal gebelik, üçüz bebek olarak gerçekleşti" dedi.

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi
İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi
İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi
İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

Trabzon, Mevla, Bebek, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Mersin ve Antalya'dan güzel haber! 3 noktada devam eden yangınlar kontrol altına alındı 09:32 Son Dakika: Mersin ve Antalya'dan güzel haber! 3 noktada devam eden yangınlar kontrol altına alındı Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haber! Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi 08:25 Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haber! Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı 06:08 İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu 00:37 Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar 23:51 Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 22:16 Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü 20:42 Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi         
09:57
10 yıl sonra bir ilk! Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı, başkanlık sinyali verdi 10 yıl sonra bir ilk! Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı, başkanlık sinyali verdi         
08:47
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
07:38
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi         
06:04
Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım         
00:20
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti         
23:11
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı         
17:36
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 10:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement