Son Dakika Haberleri: İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı
Son Dakika 3. Sayfa İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı

İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu bir miktar parayı polis ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu bir miktar parayı polis ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bayrakçı (26) isimli işsiz genç, geçtiğimiz günlerde İsmet İnönü Caddesi Postane civarında yerde 800 TL para bulduğunu beyan ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın bulunduğu mevkideki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptıkları duyarlı çalışmalar sonrasında parayı düşüren şahsın kimliğini tespit ettiler. Parayı düşüren Naci Arısoy (68)'un parayı bulan vatandaşa teşekkür etmek istediğini belirtmesi üzerine taraflar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde buluşturuldu. Ahmet Bayrakçı isimli genç elini öperek parasını Arısoy'a teslim etti. Naci Arısoy, Ahmet Bayrakçı'ya teşekkür ederek sergilediği bu örnek davranışından dolayı "Allah razı olsun" diyerek dualar etti. Arısoy, ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'ı da ziyaret ederek kendisine teşekkür etti. Vatandaş Arısoy, Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a "Bozüyük Emniyet Teşkilatında böyle polisler oldukça sizin sırtınız yere gelmez" diyerek teşekkür etti.


Diğer taraftan Naci Arısoy'un İstanbul'da ikamet ettiği ve geçtiğimiz gün Bozüyük'e çocuklarını ziyarete geldiği, devamında bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıktan parasını düşürdüğünü ortaya çıktı. - BİLECİK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşsiz genç yolda bulduğu parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]