Son Dakika Haberleri: İşsiz Gencin İntihar Girişimini Polis Engelledi

İşsiz Gencin İntihar Girişimini Polis Engelledi

1 saat önce

İşsiz gencin intihar girişimini polis engellediANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi iş bulmadığını gerekçesiyle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

İşsiz gencin intihar girişimini polis engelledi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi iş bulmadığını gerekçesiyle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.
Olay saat 14.00 sıralarında ilçenin en işlek meydanı olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. İş bulamadığını öne süren 29 yaşındaki Mehmet Akif Dağ, çatıdan ayaklarını sarkıtarak aşağıya bağırmaya başladı. Çatıdan 'Herkesten iş istedim ama bulamadım, işsizim.' diye seslenerek intihar etmek istediğini söyleyen Dağ'ı yoldan geçen vatandaşların fark etmesi üzerine durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, olası bir atlama durumuna karşı hazır beklerken, polis ekipleri yukarıda Dağ'ı ikna etmek için çaba gösterdi. Dağ, polislerin uğraşları sonucu ikna edildi.
"Herkesten iş istedim vermedi"
Polis ekiplerinin kollarında aşağıya indirilen Dağ, ekip otosuna alınırken "Herkesten iş istedim, kimse vermedi bende canıma kıymak için çatıya çıktım" dedi. Gözaltına alınan Mehmet Akif Dağ sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Alanya, Polis, 3. Sayfa
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