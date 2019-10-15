İşsiz gençlerden Soyer'e CV verme yarışı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumuna katılan işsiz gençler, oturum sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e öz geçmişlerini (CV) verme yarışına girdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Oturuma katılan işsiz gençler, meclis sonunda Başkan Soyer'in yanına giderek öz geçmişlerini verme yarışına girdi. Mecliste, Harmandalı Katı Atık Tesisi'nin 28 Ekim'de açılacağı belirtilirken, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamaları da yapıldı.



28 Ekim'de açılıyor



Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Harmandalı Katı Atık Tesisi ile ilgili verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, "'100 gün sonra elektrik üreteceğiz' sözünün üzerinden 135 gün geçti. Ben yapıldığını görmedim. Yapıldıysa ve üstelik benim ilçemde yapıldıysa ve haberim yoksa bu da benim ayıbımdır" dedi.



Başkan Soyer, "Büyükşehir bürokrasisi rastgele proje yapmaz. Büyükşehir bürokrasisi ince eler sık dokur, son derece titiz çalışır. Sonuna kadar götürür. Türkiye'nin hiçbir belediyesinde olmadığı kadar titiz çalışıyoruz. 100 gün taahhüdümüzün üzerinden 35 gün geçti. Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili firmada sıkıntı var. Bizim kontrolümüz dışında gelişti. Enerji nakil hattı için 45 gün ek süre verdik. 28 Ekim'de açılışı yapılacak" diye konuştu.



Barış Pınarı Harekatına destek açıklamaları



Meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na da destek mesajları verildi. Tunç Soyer, harekatla ilgili şunları söyledi:



"Suriye sınırımızda başlayan harekatın bir an önce askerlerimizin canı yanmadan, tamamlanarak hepsinin memleketimize geri dönmesi diliyorum. Kısa sürede barış diliyoruz. Askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının yanmasını diliyorum."



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise "İnsanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütünün bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu meclis üyeleri olarak destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Terör operasyonu" vurgusu



CHP Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Atatürk'ün "Savaş mecbur kalınmadıkça, bir cinayettir" sözünü hatırlatarak, "Hiç kimse tabii ki savaşı istemez. Hiçbir ülke savaşmayı istemez. Aslında savaş diplomasinin bittiği yerde başka araçlar kullanılarak yürütülen bir politik girişimdir. En kısa zamanda bu harekat neticelendirilir" deyince, AK Partili Hızal, "Zannedersem Özuslu'nun dili sürçtü. Savaş, iki devlet arasında söz konusu olur. Dolayısıyla şu anda sınırlarımız ötesinde meydana gelen bir terör operasyonudur. Karşımızda herhangi bir meşru devlet söz konusu değildir. PKK, DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin ülkemizle alakalı olan tehditlerinin ortadan kaldırılması adına verilmiş bir mücadeledir. Bunu düzeltmek istedim" dedi.



"Temizlik seferberliğine katılın"



Birleşimde, ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 mali yılı bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 50 milyon TL krediye ihtiyacının olduğu, kredi çekilmesi için Başkan Soyer'e yetki verilmesine yönelik önerge komisyona havale edildi. Mecliste ayrıca AK Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle tanıtımı yapılan 'Sıfır Katı Atık' projesinin arama konferansları kapsamına alınmasını teklif etti. Burçin Kevser Tourchıan, bu projenin İzmir'de dikkate alınmasını temenni ettiğini vurguladı. Bunun üzerine Soyer, "Ben de sizden bir şey temenni ediyorum. Siz de cumartesi günü yaptığımız temizlik seferberliğine katılın. Arama konferansları devam edecek. İlerleyen günlerde "Sağlık, Turizm, Enerji ve Spor" başlıklarında yenileri yapılacak" dedi. - İZMİR