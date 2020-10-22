İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi - Son Dakika

İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi

22.10.2020 11:49
İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi, System.String[]

İzmir'de Balçova Belediyesinin, üniversiteyi bitirmiş; ancak iş bulamayan gençler için hayata geçirdiği Uluslararası Staj Merkezi Projesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sosyal Sorumluluk Projesi" dalında ödüle layık görüldü.

İzmir'de Balçova Belediyesinin, üniversiteyi bitirmiş; ancak iş bulamayan gençler için hayata geçirdiği Uluslararası Staj Merkezi Projesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sosyal Sorumluluk Projesi" dalında ödüle layık görüldü.

Balçova Belediyesi, üniversiteyi bitirdiği halde iş bulamayan gençler için geçen yıl Uluslararası Staj Merkezi Projesini başlattı. Avrupa Birliği hibesi ile başlatılan projeyle, iş bulamayan üniversite mezunu 50 genç, altı ay boyunca; kodlama, yönetişim, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler aldı. Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan 25 genç; Belçika, Portekiz, İtalya ve Sırbistan'daki uluslararası şirketlere staj için gönderildi. Ceplerinden hiç para harcamayan gençlerin konaklama, ulaşım, yemek gibi tüm masrafları Balçova Belediyesi tarafından karşılandı.

Proje ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin düzenlediği ve farklı belediyelerin 102 proje ile katıldığı yarışmada Balçova Belediyesi, Uluslararası Staj Merkezi Projesi ile Sosyal Sorumluluk Kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. İzmir'de yapılan Sağlıklı Kentler Birliği Meclis toplantısında ödülü alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İşsizlik ülkemizin en büyük sorunu. Bu sorunu çözmek adına yeni bir ufuk açabilmek güzel bir duygu. Gençlerimizin iş ve AŞ sahibi olduğu yarınlar bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır" dedi. - İZMİR

İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi
İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi
İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi

Üniversite, Balçova, İzmir, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşsiz gençlere Avrupa stajı ödül getirdi - Son Dakika

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