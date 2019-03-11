Son Dakika Haberleri: İşsiz Kalan Güvenlikçi, İlanla İş Arıyor

İşsiz Kalan Güvenlikçi, İlanla İş Arıyor

1 saat önce

SAMSUN'da günübirlik olarak çalıştığı inşaatın tamamlanmasıyla işsiz kalan Mehmet Duman (23), üzerinde özel güvenlik sertifikasının yer aldığı 'iş aranıyor' yazılı ilanı otobüs duraklarına yapıştırarak iş arıyor.

İşsiz Kalan Güvenlikçi, İlanla İş Arıyor, System.String[]
SAMSUN'da günübirlik olarak çalıştığı inşaatın tamamlanmasıyla işsiz kalan Mehmet Duman (23), üzerinde özel güvenlik sertifikasının yer aldığı 'iş aranıyor' yazılı ilanı otobüs duraklarına yapıştırarak iş arıyor.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde eşi ve 7 aylık kızıyla birlikte yaşayan Mehmet Duman, günübirlik çalıştığı inşaatın tamamlanmasıyla işsiz kaldı. Yaklaşık 7 aydır iş arayan Duman, takip ettiği ilanlardan da netice alamayınca, kurs görüp güvenlik sertifikası aldı. Kentte spor müsabakalarında geçici olarak görev alan Duman, kalıcı iş imkanı bulmak için ilginç yöntem geliştirdi. Duman, üzerinde özel güvenlik sertifikasının da yer aldığı 'iş aranıyor' yazılı ilanı otobüs duraklarına yapıştırarak iş aramaya başladı. İş sahibi olmayı arzuladığını belirten Duman, "İş bulamayınca bu ilanı bastırmaya karar verdim. 7 aylık bir kızım var. Evimin geçimini sağlamak için günübirlik inşaat işlerinde ve maçlarda çalışıyorum. Bu sürede başvurmadığım yer kalmadı, hayırlısıyla bir işe girmek istiyorum" dedi

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:28:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşsiz Kalan Güvenlikçi, İlanla İş Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]