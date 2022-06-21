İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: "İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar" - Son Dakika
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İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: "İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar"

21.06.2022 00:14

Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (TÜM KAMU-DER), 15 Haziran itibariyle işsiz kalan taşeron kamu çalışanları için dün Aksaray’dan başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde çadır kuran Tüm Kamu-Der’in bir üyesi, “Beraber yürüyeceğiz, Meclis’e gideceğiz, sesimizi duyuracağız. İşçi ve emekçi kardeşliğini büyüteceğiz. Tüm ülkeye sesleniyoruz işçiler ve emekçiler birlik olsunlar, haklarını savunsunlar diyoruz” dedi.

CEYLAN SAĞLAM

Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TÜM KAMU-DER), 15 Haziran itibariyle işsiz kalan taşeron kamu çalışanları için dün Aksaray'dan başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çadır kuran Tüm Kamu-Der'in bir üyesi, "Beraber yürüyeceğiz, Meclis'e gideceğiz, sesimizi duyuracağız. İşçi ve emekçi kardeşliğini büyüteceğiz. Tüm ülkeye sesleniyoruz işçiler ve emekçiler birlik olsunlar, haklarını savunsunlar diyoruz" dedi.

Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜM KAMU-DER) üyeleri, 15 Haziran itibariyle işsiz kalan taşeron kamu çalışanlarına dikkat çekmek için dün Aksaray'dan TBMM'ye yürüyüşe başlamışlardı. Dernek üyeleri, bu gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çadır kurdu.

Derneğin genel başkanı Halit Önük şöyle konuştu:

"32 BİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞANI 15 HAZİRAN İTİBARİYLE İŞSİZ KALDI. İKİ AY BOYUNCA ÇALIŞMAYACAK"

"Ankara'ya yürüyoruz, niçin yürüyoruz? 32 bin Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı 15 Haziran itibariyle işsiz kaldı. İki ay boyunca çalışmayacak ve iki ay boyunca evine ekmek girmeyecek. Ne acı ki, işçiden ve işverenden kesilen ve işçi işsiz kaldığı zaman maaş bağlansın diye biriktirilen işsizlik fonundan da yararlanılamıyor. Herhangi bir yerde de çalışamaz, iki ay gibi bir sürede kim, ne iş verir çalışana? Onun için 32 bin insan çok mağdur. Aileleri ile birlikte mağdur, bunun için Ankara'ya yürüyoruz. Sesimizi duyurmak için yürüyoruz."

Derneğin bir kadın üyesi ise şöyle dedi:

"TÜM ÜLKEYE SESLENİYORUZ İŞÇİLER VE EMEKÇİLER BİRLİK OLSUNLAR"

"İşçi ve emekçi kardeşlerimiz Adana'dan buraya mücadele vermeye geldiler. Bizde İstanbul'dan Ankara'ya işçinin kendi partisi olarak destek vermeye geldik. Beraber yürüyeceğiz, Meclis'e gideceğiz, sesimizi duyuracağız. İşçi ve emekçi kardeşliğini büyüteceğiz. Tüm ülkeye sesleniyoruz işçiler ve emekçiler birlik olsunlar, haklarını savunsunlar diyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: 'İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: "İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar" - Son Dakika
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