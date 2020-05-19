İşsiz kalan vatandaşa ve ailesine Büyükşehirden yardım kolisi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan vatandaşın adresine yardım kolisi ulaştırdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Kocaeli'de kimsenin zor durumda kalmaması talimatı sonrasında başlattığı yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit'te yaşayan korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. 7 ve 12 yaşlarında 2 çocukları bulunan aileye yardım kolisi ulaştırıldı.



Salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden vatandaş, "Kronik rahatsızlığım nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Normalde yevmiye hesabı çalışıyordum, salgın nedeniyle işsiz kaldım. Evimde erzak kalmadı. 2 çocuğumla zor günler geçiriyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Bana Büyükşehir Belediyesi'nden yardım kolisi ulaştırdılar. Allah vesile olan herkesten razı olsun" dedi. - KOCAELİ