Son Dakika Haberleri: İşsiz Şampiyon

İşsiz Şampiyon

2 saat önce

2013 yılında Peru'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında dünya şampiyonu, 3 gün önce Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan milli halterci Muammer Şahin, döndüğü memleketinde iş aramaya başladı.

İşsiz Şampiyon, System.String[]
2013 yılında Peru'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında dünya şampiyonu, 3 gün önce Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan milli halterci Muammer Şahin, döndüğü memleketinde iş aramaya başladı.

2013 yılında Peru'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında dünya şampiyonu, 3 gün önce Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 112 kg ile gümüş madalya, silkmede 135 kg ile bronz madalya kazanarak, toplamda 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanarak 3'üncüsü olan milli halterci Muammer Şahin, memleketi Kayseri'de antrenmanlarını sürdürüyor. Haftanın belirli saatlerinde Ferdi Sporlar Merkezi'ne gelen antrenmanlarını sürdüren evli ve 1 çocuk babası 25 yaşındaki Şahin, işsiz olduğunu ve evinin geçimini sürdürmek için iş aradığını söyledi.

İHA'ya konuşan Milli Halterci Muammer Şahin, 9 yıldır halterle uğraştığını, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Şahin, "Ben bu spora 2009 yılında başladım. Spora ilk başladığımda maddi ve manevi birçok zorluk çektim. 2013 yılında dünya şampiyonu olduğumda, imkansızlıklara rağmen şampiyon oldum. Yılmadık, pes etmedik ve spora devam ettik. Hep umut biriktirdik. 12 senedir çok zorluklarla karşılaştım. Milli sporcuyum ama üniversite okumadığımdan dolayı işsizim ve iş arıyorum. Yarışmadan sonra 'Bundan sonraki hedefleriniz nedir?' diye bana bir soru sordular. 'Sigortalı bir iş bulup çalışmak' dedim. Halen de iş arıyorum. Çalışmam gerekiyor, çünkü bakmam gereken bir ailem var. 1.5 yaşında çocuğum var. Şuana kadar da hiçbir sponsorla çalışmadık. Kayseri'de bu imkanı bulamadık. Kulüp olarak da durumlar zaten göz önündeydi" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada ev kirasını düşündüm

Şahin, "Yarışmanın atmosferi çok iyiydi. 7 aydır bu yarışmaya hazırlanıyorum ve 4 aydır da eşimi ve çocuğumu görmüyorum. Kayseri'ye gelemedim. Piste çıkarken elektrik, su faturası, ev kirası ve çocuğumun bezini düşündüm. Bunları düşünüp yarışmaya çıktım" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:46 Kaynak: İHA
Gürcistan, Muammer Şahin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hertha Berlin, Hasan Ali Kaldırım'ı İstiyor Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı! Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:57:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşsiz Şampiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]