İşsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4...

İşsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

İşsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak