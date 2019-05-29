Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu hentbolda şampiyon
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Osmaniye'de düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sonunda Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu şampiyon oldu.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:19 Kaynak: İHA
'de düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sonunda Issızca Şehit Ahmet Çalık
Ortaokulu şampiyon oldu.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları, Tosyalı ve Merkez
Spor Salonunda yapıldı.
4 okuldan 60 sporcunun katıldığı maçların ardından Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu şampiyon oldu. Mehmet Akif Ortaokulu ikinci, Mimar Sinan
Ortaokulu üçüncü, Dereli
Köyü İl Genel Meclisi Ortaokulu dördüncü oldu.
Düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları, taktim edildi. - OSMANİYE
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