İşsizler Derneği'nin "Kömür Kampanyası"Na Destek
1 saat önce
İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hasan Kaya, işsiz ve dar gelirli vatandaşlar için başlattıkları "Kömür Kampanyası"na Afyonkarahisar Belediyesi'nin de destek verdiğini açıkladı.
İşsizler Derneği Afyonkarahisar
Şube Başkanı Hasan Kaya
, işsiz ve dar gelirli vatandaşlar için başlattıkları "Kömür Kampanyası"na Afyonkarahisar Belediyesi'nin de destek verdiğini açıkladı.
Başkan Kaya, kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde özellikle işsiz, dar gelirli ve halini söyleyemeyen onurlu vatandaşları soğuğun insafına terk etmemek adına kömür, giyim ve gıda kampanyalarının devam ettiğini ifade etti. Kaya, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
'ın da gerek billboardlara reklam verilmesi noktasında yardımcı olduğunu ve kömür yardımında bulunduğunu dile getirdi. Kaya, Başkan Çoban'ın yanı sıra işadamlarının da kampanya destek verdiğini belirterek, başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere kampanya destek veren herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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