İşsizlerin öz güveni yükseltilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kırklareli Müdürlüğünce "İş Kulübü" projesi kapsamında iş bulmakta güçlük çeken kişilere öz güvenlerinin artması amacıyla eğitimler verilecek.

İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizlikle mücadele kapsamında işsizlerin öz güvenini yükseltmeyi ve açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği gibi eğitimler verileceğini ifade eden Babalıoğullu, eğitimlerin 6-15 kişilik gruplarla 2-5 gün olarak düzenleneceğini aktardı.

Babalıoğullu, eğitimlerde, CV hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi birçok alanda etkinlik uygulanarak kişilerin iş arama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Projenin İŞKUR'un nitelikli ve kaliteli hizmetler sunma anlamında geldiği nokta açısından önem arz ettiğini ifade eden Babalıoğullu "Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunabilmekte. İşe girebilmek için neler yapılması gerektiği, tecrübe sahibi olunmadan da iş bulunabileceği, hangi yollarla iş aranabileceği, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiği ve işe kabul edilmeleri için küçük ama önemli detaylar anlatılacak." dedi.