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İşsizlerle işvereni buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

İşsizlerle işvereni buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi hizmete açıldı

09.11.2021 14:49
İşsizlerle işvereni buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde, işsizlerle iş arayanları buluşturacak Kayseri Kariyer ve Rehberlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde, işsizlerle iş arayanları buluşturacak Kayseri Kariyer ve Rehberlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Hacı Saki Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iş arayıp bulamayan, nasıl bir iş aradığına karar veremeyen, danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayan vatandaşlara yardımcı olmak ve istihdam oluşturmak için bu merkezi kurduklarını söyledi.

Merkeze İŞKUR tarafından özel istihdam bürosu yetkisi verildiğini aktaran Büyükkılıç, merkezin belediyenin yanı sıra Kayseri Üniversitesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Kayseri OSB, Mimar Sinan OSB, İncesu OSB, Ticaret Borsası gibi kurumlarla iş birliği içinde hareket edeceğini belirtti.

Merkezin, kentte ve ülkede iş arayanlarla işçi arayan işletmeleri buluşturacağını dile getiren Büyükkılıç, "Vasıflı, vasıfsız personel ile özellikle sanayinin aradığı ara, teknik eleman ihtiyacına hızlı bir şekilde karşılık verilecektir. Daha ulaşılabilir, daha güvenilir bir platformda kişilerin aradığı meslek ile işverenlerin ihtiyaç duyduğu personelin vasıfları eşleştirilerek en doğru ve makul ölçülerde iki taraf için uygun iş bulma süreci gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.

Büyükkılıç, merkezin sadece iş konusunda değil üniversite öğrencilerinin staj taleplerinin karşılanmasında da rol oynayacağını, merkezde insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceğini kaydetti.

"Gençler bizim geleceğimizdir" diyen Büyükkılıç, gençleri ümitsizliğe terk etmeyeceklerini, onların hayatını kolaylaştırıcı adımlar atacaklarını vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da merkezin bilimsel çalışmalarına destek vereceklerini, eğitimlerde üniversite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, böyle bir iş birliğinin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek, Kayseri Kariyer Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Mesleki Eğitim, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşsizlerle işvereni buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika


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