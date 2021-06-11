İşsizliğe karşı marka vurgusu

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, işsizliğin küçük ilçeler ile beldelerin bir konuda marka olması ile çözülebileceğini söyledi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde ayakkabı fabrikasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kalkınmanın taşraya illere, ilçe ve beldelere aktarılmadığı sürece göçün önüne geçilemeyeceğini söyledi. İşsizliğin küçük ilçeler, beldelerin bir konuda marka olması ile çözülebileceğini belirten MHP'li Bulut, "Çevreli Beldesinde ayakkabı fabrikaları bu konuda olumlu adımlardır. Buraya yatırım yapan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Atmış oldukları bu güzel adımların bereket olarak, kazanç olarak kendilerine dönmesini rabbimden diliyorum. Bölge insanımıza da iş ve AŞ olur" diye konuştu. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, yatırımın önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi.

150'ye yakın kişinin istihdamının sağlanacağı fabrikanın beldeye katkı sağlaması bekleniyor. - TOKAT