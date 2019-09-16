“İşsizliğe proaktif çözüm şart”
20 dakika önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10
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