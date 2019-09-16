Son Dakika Haberleri: “İşsizliğe proaktif çözüm şart”
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“İşsizliğe proaktif çözüm şart”

20 dakika önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.

“İşsizliğe proaktif çözüm şart”, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10 
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