Son Dakika Haberleri: 'İşsizliğin Çözümü Daha Fazla Üretim'

'İşsizliğin Çözümü Daha Fazla Üretim'

1 saat önce

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "İşsizlik rakamlarındaki artış ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor. Bu durumu daha fazla üretimle aşarız" dedi.

'İşsizliğin Çözümü Daha Fazla Üretim', System.String[]

TÜİK tarafından açıklanan, 2018 Kasım ayı işsizlik rakamları ve aralık ayı sanayi üretiminde yaşanan düşüşü değerlendiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan şunları söyledi:

"İşsizlik oranı Kasım 2018'de 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu. Sanayi üretimi ise aralık ayında yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 9,8 düşüş yaşadı. Ekonomi olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ve bu süreci ancak daha çok üretim, daha fazla ihracatla aşacağımız da gerçektir. İş dünyası olarak bardağın dolu tarafını görmeliyiz. Hükümet, üretimi canlandırmak adına önlem ve teşvik paketlerini hayata geçiriyor. Bunların olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bizler de sanayiciler olarak daha fazla çaba göstererek çarkların dönüşünün hızlanmasına katkı koymalıyız. Ülkemizin en önemli eksiklerinden biri, katma değeri yüksek üretim ve buna dayalı ticaret ve ihracat hacmimizi yükseltememektir. Oysa enerjisi, altyapısı ve çalışkan, başarılı insanlarıyla bunu başaracak güce sahibiz. İhracatla ülkemize döviz kazandıracak küçük-büyük tüm şirketlerin bu dönemde yaşadığı sıkıntılara daha fazla eğilmemiz, gündemi suni gelişmelerden kurtararak yine ekonomiyi ön plana almamız gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:56 Kaynak: Bültenler

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
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