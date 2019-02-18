Son Dakika Haberleri: ‘İşsizliğin çözümü daha fazla üretim’

‘İşsizliğin çözümü daha fazla üretim’

18 dakika önce

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "İşsizlik rakamlarındaki artış ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor.

‘İşsizliğin çözümü daha fazla üretim’, System.String[]
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "İşsizlik rakamlarındaki artış ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor. Bu durumu daha fazla üretimle aşarız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45 

Ekonomi
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