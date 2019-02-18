‘İşsizliğin çözümü daha fazla üretim’

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "İşsizlik rakamlarındaki artış ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "İşsizlik rakamlarındaki artış ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor. Bu durumu daha fazla üretimle aşarız" dedi.

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