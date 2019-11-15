Son Dakika Haberleri: İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi
Son Dakika Dünya İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi

7 saat önce

İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi

İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi, System.String[]

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:46 
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