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İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi
7 saat önce
İşsizlik 2,9 puan artışla yüzde 14'e yükseldi
Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:46
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