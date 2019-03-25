İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu
1 saat önce
İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet ve sanayinin istihdam edilenler içindeki payı sırasıyla 0,8 ve 0,6 puan artarken; tarım ve inşaatın payı sırasıyla 1 ve 0,5 puan azaldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18
2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi