Son Dakika Haberleri: İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu

İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu

1 saat önce

İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu, System.String[]
İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet ve sanayinin istihdam edilenler içindeki payı sırasıyla 0,8 ve 0,6 puan artarken; tarım ve inşaatın payı sırasıyla 1 ve 0,5 puan azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 

Ekonomi
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