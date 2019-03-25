İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu

İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik 2018 yılında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet ve sanayinin istihdam edilenler içindeki payı sırasıyla 0,8 ve 0,6 puan artarken; tarım ve inşaatın payı sırasıyla 1 ve 0,5 puan azaldı.

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