İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi

7 saat önce

İşsizlik oranı 2019 yılında, bir önceki yıla göre 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi, System.String[]

İşsizlik oranı 2019 yılında, bir önceki yıla göre 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 düzeyine yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik de 3.1 puanlık artış ile yüzde 16'ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişiye yükseldi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:06 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı         
12:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]