İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi (2)

İşsizlik oranı 2019 yılında, bir önceki yıla göre 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 düzeyine yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik de 3.1 puanlık artış ile yüzde 16'ya çıktı. Genç nüfusta işsizlik 5.1 puan artışla yüzde 25.4 düzeyine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişiye yükseldi.

Buna karşılık, istihdam edilenler 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.7'ye geriledi.

İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 53'e düştü.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2.8 puan artışla yüzde 14.0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3.1 puanlık artışla yüzde 16.1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1.7 puanlık azalışla yüzde 50.3, işgücüne katılma oranı ise yüzde 58.5 ile değişmedi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5.1 puan artarak yüzde 25.4'e çıkarken, istihdam oranı 1.9 puan azalarak yüzde 33.1e geriedi.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 44.4'e çıktı. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1.5 puanlık artışla yüzde 26'ya yükseldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.2'si tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 56.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.6 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.2 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

Sektörlere göre, 2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.

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