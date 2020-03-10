İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi

6 saat önce

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi, System.String[]

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi.Bu dönemde işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8'e yükseldi.


Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı
THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
15:33 Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
15:05 Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
14:26 En fazla kazandıran yatırım fonları
14:26 En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:26 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 16:59:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]