İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artışla yüzde 25'e çıkarken, istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 31.9'a düştü. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 42.5'e indi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 25,4'e çıktı.

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artışla yüzde 14'e, tarım dışı işsizlik de 0.2 puanlık artışla yüzde 15.9'a çıktı. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.6 puan azalışla yüzde 49.3'e, işgücüne katılma oranı dü 0.5 puan azalışla yüzde 57.3'e düştü.

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 44.7'ye düştü.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.5'i tarım, yüzde 20.6'sı sanayi, yüzde 5.4'ü inşaat, yüzde 57.5'i de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puanlık azalış ile yüzde 51.8 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 32.3'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan azalarak yüzde 21.9'a düştü. (Grafik)

- İstanbul