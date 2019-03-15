Son Dakika Haberleri: İşsizlik aralıkta 3 puan arttı

İşsizlik aralıkta 3 puan arttı

1 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi.

İşsizlik aralıkta 3 puan arttı, System.String[]
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişilik artışla 4 milyon 302 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20 

Söz, Aralık, Türkiye, Ekonomi
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