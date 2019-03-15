İşsizlik aralıkta 3 puan arttı
1 saat önce
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi.
Türkiye
'de işsizlik oranı, Aralık
2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi. Söz
konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişilik artışla 4 milyon 302 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20
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