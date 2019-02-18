İşsizlik "beklenenden" iyi geldi
1 saat önce
Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin.
Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin. Ne var ki, kasımda son 21 ayın en yüksek işsizlik oranı gerçekleşmiş durumda.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:01
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek