Son Dakika Haberleri: İşsizlik "beklenenden" iyi geldi

İşsizlik "beklenenden" iyi geldi

1 saat önce

Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin.

İşsizlik
Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin. Ne var ki, kasımda son 21 ayın en yüksek işsizlik oranı gerçekleşmiş durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:01 

Ekonomi
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