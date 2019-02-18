İşsizlik "beklenenden" iyi geldi

Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin.

Yıllık gerçekleşme açısından yaklaşıldığında kasım ayındaki işsizlik oranının bir anlamda beklenenden düşük kaldığı kesin. Ne var ki, kasımda son 21 ayın en yüksek işsizlik oranı gerçekleşmiş durumda.

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