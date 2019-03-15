Son Dakika Haberleri: 'İşsizlik, bütün olumsuzlukları kucaklayan bir sorun'

'İşsizlik, bütün olumsuzlukları kucaklayan bir sorun'

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım." dedi.

'İşsizlik, bütün olumsuzlukları kucaklayan bir sorun', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:15 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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