'İşsizlik, bütün olumsuzlukları kucaklayan bir sorun'
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım." dedi.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "İşsizlik, bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:15
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