İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2) - Son Dakika
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İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

6 saat önce

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2), System.String[]
Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler, Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye çıktı.

Aynı dönemde; işsizlik oranı 1.8 puan artışla yüzde 13.4'e ve tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 15.7 düzeyine yükselirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 3.0 puanlık artış ile yüzde 25.3 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 1.8 puanlık artış ile yüzde 13.7'e yükseldi.

İstihdam edilenler de, geçen yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.6 puanlık azalış ile yüzde 45.9'a düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe çalışan sayısı 30 bin, inşaat sektöründe çalışan sayısı da 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışan sayısı 78 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.9'u tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5.8'i inşaat ve yüzde 56.3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puanlık azalış ile yüzde 53 düzeyine geriledi.

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 34.9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan artarak yüzde 23.5'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı da aynı dönemde 0.1 artarak yüzde 45.7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0.3 puan azalarak yüzde 13.6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı değişmeyerek yüzde 52.9 oldu. Ekonomik faaliyete göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin kişi, hizmet sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe de 120 bin kişi arttı. (Grafik - Tablo)


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Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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