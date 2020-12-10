İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3 puanlık azalışla yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 20,3'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, eylülde bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 125 bin kişi azalarak 3 milyon 944 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 27 milyon 200 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 101 bin kişi artarak 31 milyon 144 bin kişiyi buldu.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 37 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 15 bin kişi, hizmet sektöründe 191 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.834 31.098 31.736 İş gücü (bin kişi) 31.724 21.607 10.117 İstihdam (bin kişi) 27.707 19.176 8.531 Tarım (bin kişi) 5.132 2.996 2.136 Sanayi (bin kişi) 5.517 4.190 1.321 İnşaat (bin kişi) 1.739 1.672 67 Hizmet (bin kişi) 15.319 10.318 5.001 İşsiz (bin kişi) 4.016 2.431 1.585 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.110 9.491 21.620 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,5 69,5 31,9 İstihdam oranı (yüzde) 44,1 61,7 26,9 İşsizlik oranı (yüzde) 12,7 11,3 15,7 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,9 12,8 19,8 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 56,2 76,1 36,2 İstihdam (yüzde) 49 67,4 30,4 İşsizlik oranı (yüzde) 12,9 11,4 16 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15 12,8 19,9 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,3 20,6 31,4 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde) 29,1 21,6 36,8 (Bitti) (Bitti)

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