İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi - Son Dakika
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İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi

6 saat önce

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi, System.String[]

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıktı.Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 düzeyine yükselirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1'e yükseldi.


Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
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