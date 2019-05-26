Son Dakika Haberleri: İşsizlik ile kısa çalışma ödenekleri 31 Mayıs'ta ödenecek

İşsizlik ile kısa çalışma ödenekleri 31 Mayıs'ta ödenecek

5 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

İşsizlik ile kısa çalışma ödenekleri 31 Mayıs'ta ödenecek, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.
Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs'a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi.
Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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