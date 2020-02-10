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İşsizlik Kasım döneminde yüzde 13.3'e yükseldi
6 saat önce
Türkiye genelinde işsizlik oranı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artarak yüzde 13.3 düzeyine, tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
Türkiye genelinde işsizlik oranı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artarak yüzde 13.3 düzeyine, tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye çıktı.
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