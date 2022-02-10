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İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü? - Son Dakika

İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?

10.02.2022 10:43
İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?

Asgari ücretin belli olmasıyla işsizlik ücretlerine yapılan artış da netleşti. Bu kapsamda 2022 işsizlik maaşları prim gün sayısına göre değişirken, bu yıl en düşük 2 bin 137 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu. Ödenekten ikinci kez yararlanmak mümkün.

İşsizlik ödeneği de asgari ücretle birlikte zamlandı. Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137, orta kademe 2 bin 541 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu.

İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ AY SÜRESİNCE VERİLİYOR?

Ödenek son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 prim gün ödenmesi durumunda 180 gün, 900 gün prim 240 gün, 1.080 gün prim ödenmesi durumunda 300 gün süreyle ödenekten yararlanılabilir.

İKİNCİ KEZ HAK KAZANILABİLİR Mİ?

Yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde işten ayrılma halinde daha önce durdurulan hak sahipliği varsa oradan kalan süre kadar işsizlik ödeneğinden faydalanılabilir.

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İşsizlik, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü? - Son Dakika
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