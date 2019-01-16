İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı
1 saat önce
Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.
Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:25
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