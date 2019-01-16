Son Dakika Haberleri: İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı

İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı

1 saat önce

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.

İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı, System.String[]
Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:25 

Ekonomi
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