İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.

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