İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2 (2) - Son Dakika

İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2 (2)

İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti.

İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2 (2), System.String[]
İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalış ile yüzde 15.0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye, istihdam oranı da 3.4 puanlık azalış ile yüzde 42.0'ye geriledi.

İstihdam edilenler tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16.4'ü tarım, yüzde 21.1'i sanayi, yüzde 4.9'u inşaat, yüzde 57.6'sı da hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 4.5 puanlık azalış ile yüzde 48.4'e geriledi.

Bu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.8 puan azalarak yüzde 29.1'e geriledi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.5 puan azalarak yüzde 18.6'ya düştü.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan azalışla yüzde 13.5'e, tarım dışı işsizlik oranı da 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.1'e geriledi.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 3.5 puanlık azalışla yüzde 46.5'e, işgücüne katılma oranı da 4.7 puan azalışla yüzde 53.7'ye indi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalışla yüzde 24.6'ya, istihdam oranı da 5.1 puan azalışla yüzde 27.4'e geriledi.

Aynı dönemde genç nüfusta işgücüne katılma oranı 7.2 puanlık azalışla yüzde 36.3'e indi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.2 puanlık artışla yüzde 27.9 düzeyine yükseldi. (Grafik - Tablo)


- İstanbul
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2 (2) - Son Dakika Ekonomi

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