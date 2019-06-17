İşsizlik, Mart döneminde yüzde 14,1
45 dakika önce
Mart dönemi işsizlik oranı piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.
Mart dönemi işsizlik oranı piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:08
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