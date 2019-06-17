Son Dakika Haberleri: İşsizlik, Mart döneminde yüzde 14,1
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İşsizlik, Mart döneminde yüzde 14,1

45 dakika önce

Mart dönemi işsizlik oranı piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.

İşsizlik, Mart döneminde yüzde 14,1, System.String[]
Mart dönemi işsizlik oranı piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:08 
Ekonomi
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