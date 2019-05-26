"İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek"
5 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak." dedi.
İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 31 Mayıs'ta Yapılacak
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