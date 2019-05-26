Son Dakika Haberleri: "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek"

"İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek"

5 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43 
Selçuk, Ekonomi
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