İşsizlik Oranı, Ekim 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 1,3 Puan Artarak Yüzde 11,6 Oldu.
4 dakika önce
İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu.
İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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