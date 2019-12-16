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İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.
6 saat önce
İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL
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