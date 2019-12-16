İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. - Son Dakika Ekonomi

İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

6 saat önce

İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti., System.String[]

İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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