İşsizlik Oranı, Kasım 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 2 Puan Artarak Yüzde 12,3 Oldu.

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

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İşsizlik Rakamları Açıklandı

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