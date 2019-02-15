İşsizlik Oranı, Kasım 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 2 Puan Artarak Yüzde 12,3 Oldu.
56 dakika önce
İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.
İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:02 Kaynak: AA
İşsizlik Rakamları Açıklandı
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