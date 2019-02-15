Son Dakika Haberleri: İşsizlik Oranı, Kasım 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 2 Puan Artarak Yüzde 12,3 Oldu.

İşsizlik Oranı, Kasım 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 2 Puan Artarak Yüzde 12,3 Oldu.

56 dakika önce

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

İşsizlik Oranı, Kasım 2018'de Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 2 Puan Artarak Yüzde 12,3 Oldu., System.String[]
İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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