İşsizlik oranı yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

İşsizlik oranı yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti

11.01.2021 10:09
İşsizlik oranı yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti, System.String[]

İşsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

İşsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

İstihdam oranı yüzde 43,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile yüzde 43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 31,0 oldu

Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak yüzde 19,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,0, istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 13,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,0 puanlık azalışla yüzde 48,5, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 55,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,9, istihdam oranı yüzde 30,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 30,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9, istihdam oranı yüzde 43,2 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bin kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı. - İSTANBUL

İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşsizlik oranı yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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